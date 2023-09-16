Резниченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резниченко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резниченко Юрий

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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