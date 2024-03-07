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Кувшинов Сергей Федорович

Место рождения

село Ташелка

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кувшинов Федор Иванович

Мать: Варвара Яковлевна

село Ташелка
Бракосочетание
10.02.1888

Жена: Кувшинова Евдокия Федоровна

Покровская церковь, Ташелка
Супруг(-а): Сергей Федорович Кувшинов
Рождение ребёнка
13.02.1889

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия Федоровна

село Ташелка
Рождение ребёнка
18.08.1893

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия Федоровна

село Ташелка
Рождение ребёнка
03.06.1895

Дочь: Акилина Сергеевна

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия Федоровна

село Ташелка
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