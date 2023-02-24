Леонтьева Надежда Ковырлова
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения05.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1886
Отец: Ковырлов Иван Антонович
Мать: Ковырлова Дарья Вилкова
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1905
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно