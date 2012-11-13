Лапшин Вадим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Вадим Иванович

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Место рождения

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Дата рождения

19.12.1939

Дата смерти

13.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
Вычислено 10.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшина Нина Ивановна

Апшеронск
Смерть
13.11.2012
Таманский, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
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