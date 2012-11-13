Лапшин Вадим Иванович
Место рождения
Дата рождения19.12.1939
Дата смерти13.11.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 10.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапшина Нина Ивановна
Апшеронск
Смерть
13.11.2012
Таманский, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край