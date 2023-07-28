Зырянова (Богданова) Анисия Димитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Богданов Димитрий Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1835
Рождение ребёнка
26.05.1836
Сын: Зырянов Иоанн Лукин
Отец ребёнка: Зырянов Лука Минин (Минеев)
Рождение ребёнка
07.08.1838
Дочь: Евдокия Лукина
Отец ребёнка: Зырянов Лука Минин (Минеев)
Рождение ребёнка
20.08.1839
Отец ребёнка: Зырянов Лука Минин (Минеев)
Смерть
Неизвестно