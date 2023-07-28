Зырянова (Богданова) Анисия Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Богданова) Анисия Димитриева

Место рождения

Ключевая, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Богданов Димитрий Михайлов

Мать: не указана

Ключевая, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1835

Муж: Зырянов Лука Минин (Минеев)

Рождение ребёнка
26.05.1836

Сын: Зырянов Иоанн Лукин

Отец ребёнка: Зырянов Лука Минин (Минеев)

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1838

Дочь: Евдокия Лукина

Отец ребёнка: Зырянов Лука Минин (Минеев)

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1839

Сын: Зырянов Авраамий Лукин

Отец ребёнка: Зырянов Лука Минин (Минеев)

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно