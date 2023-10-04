Кель (В) Владимир Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кель (В) Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1955

Отец: Кель (в) Яков Федорович

Мать: Кель Нина

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