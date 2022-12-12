Гайша Губайдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайша Губайдулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Усманов Хисматулла Зайнуллович

Отец ребёнка: Зайнулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Усманов Гатаулла Зайнуллович

Отец ребёнка: Зайнулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Усманов Шахингарай Зайнуллович

Отец ребёнка: Зайнулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Усманов Мухаметгарай Зайнуллович

Отец ребёнка: Зайнулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Усманов Амирзян Зайнуллович

Отец ребёнка: Зайнулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
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