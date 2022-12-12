Гайша Губайдулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Усманов Хисматулла Зайнуллович
Отец ребёнка: Зайнулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Усманов Гатаулла Зайнуллович
Отец ребёнка: Зайнулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Усманов Шахингарай Зайнуллович
Отец ребёнка: Зайнулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Усманов Мухаметгарай Зайнуллович
Отец ребёнка: Зайнулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Усманов Амирзян Зайнуллович
Отец ребёнка: Зайнулла Нигматуллович
Работа или профессия
Неизвестно