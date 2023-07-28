Соколов Дорофей Егоров
Место рождения
Дата рождения02.06.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1804
Отец: Соколов Егор Андриев
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1831
Жена: Соколова Агафия Иванова
Рождение ребёнка
11.04.1832
Дочь: Александра Дорофеева
Мать ребёнка: Соколова Агафия Иванова
Рождение ребёнка
30.01.1834
Мать ребёнка: Соколова Агафия Иванова
Рождение ребёнка
04.06.1836
Мать ребёнка: Соколова Агафия Иванова
Рождение ребёнка
07.03.1838
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Соколова Агафия Иванова
Рождение ребёнка
12.04.1840
Дочь: Гликерия Дорофеева
Мать ребёнка: Соколова Агафия Иванова
Смерть
Неизвестно