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Соколов Дорофей Егоров

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.06.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1804

Отец: Соколов Егор Андриев

Мать: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.07.1831

Жена: Соколова Агафия Иванова

Рождение ребёнка
11.04.1832

Дочь: Александра Дорофеева

Мать ребёнка: Соколова Агафия Иванова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1834

Сын: Соколов Ипполит Дорофеев

Мать ребёнка: Соколова Агафия Иванова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1836

Сын: Соколов Тимофей Дорофеев

Мать ребёнка: Соколова Агафия Иванова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1838

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Соколова Агафия Иванова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1840

Дочь: Гликерия Дорофеева

Мать ребёнка: Соколова Агафия Иванова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно