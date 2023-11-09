Тарасов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Бухарева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Тарасова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасова Наталья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Звенигородский уезд, с. Пятница, церковь святителя Николая Чудотворца, пономарь
Смерть
1822