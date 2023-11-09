Тарасов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Бухарева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Тарасова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Тарасова Наталья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Звенигородский уезд, с. Пятница, церковь святителя Николая Чудотворца, пономарь
Смерть
1822
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