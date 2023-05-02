Бекель Иван Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бекель
- Имя
- Иван
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45185. БЕКЕЛЬ, ИВАНЪ ОСИПОВЪ. Мщ. г. Варшавы, 30 л.; — М. С. 27 уч. г. Варшавы (во 2 р.), 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Мая 905. | 903 38161 169 и 178 М.
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