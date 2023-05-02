Чернавин Егор Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернавин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141156. ЧЕРНАВИНЪ, ЕГОРЪ СТЕПАНОВЪ. К. Камышин. у., В.-Добринск. в., с. Тетеревятки, 42 л.; — Саратов. О. С., 170¹ и 1 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Окт. 909.
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