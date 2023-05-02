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Смолин Егор Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смолин
Имя
Егор
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
28958. СМОЛИН, ЕГОР ТРОФИМОВИЧ, Во л. Гр. Рославльск. у., Хорошовск. в., д. Коптева; — Н. С. 3 уч. Рославльск. у. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 1 м. и 18 д. пр. з. Исп. 28 сент. 920.

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