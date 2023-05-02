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Деек Иван Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Деек
Имя
Иван
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
18 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46423. ДЕЕКЪ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Луков. у., гм. Бялобржеги, д. Поиздовъ, 21 г.; — М. С. г. Лукова, 172 М. (укрыв.), тюр. 8 м. Исп. 18 Мая 905.

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