Четвериков Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Четвериков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11720. ЧЕТВЕРИКОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 47 л. Гр. г. Москвы; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Шантаж, лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. пр. р. 3 г. Исп. 8 марта 920.
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