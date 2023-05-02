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Четвериков Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Четвериков
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
08 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
11720. ЧЕТВЕРИКОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 47 л. Гр. г. Москвы; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Шантаж, лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. пр. р. 3 г. Исп. 8 марта 920.

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