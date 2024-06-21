Федоров Аверкий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Аверкий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140430. ФЕДОРОВЪ, АВЕРКІЙ ИВАНОВЪ. К. Иркут. у., Мальтинск. в., с. Бурети, 29 л.; — Иркут. С. П., 134, 135, 149, 1452 и 1453 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 19 Авг. 909.
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