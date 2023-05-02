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Ханьков Трофим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ханьков
Имя
Трофим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
13091. Ханьков Трофим Иванович, 29 л., Башкирск. АССР, Бирск. к., Никольск. в., д. Саратовки. Н. С. 3 уч. Омск. окр. Ст. 1 п. 113, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 5 нояб. 926.

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