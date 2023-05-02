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Мирохин Иван Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мирохин
Имя
Иван
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
08 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
84993. МИРОХИНЪ, ИВАНЪ СЕМЕНОВЪ, 51 г. К. изъ сс. Тымов., на о. Сахалинѣ, окр., с. Дербинскаго, рд. Рязанск. г., Спасск. у., Троицк. в., въ с. Павловскомъ; — М. С. 2 уч. о. Сахалина, 8 Мая 911, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 8 Мая 911. | 95 98547 1523 и 1593 У.

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