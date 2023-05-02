Незаметдинов Хуснетдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Незаметдинов
- Имя
- Хуснетдин
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5012. Незаметдинов Хуснетдин, 41 г. Гр. Мелекесск. у., Н.-Майнск. в., д. Моисеевки; — Н. С. 2 уч. Мелекесск. у. Убийство, лиш. св. 3 г., по амнист. 2 годовщ. окт. ровол. нак. сокращ. до 1 г.
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