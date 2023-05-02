Черняев Михаил Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черняев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11708. ЧЕРНЯЕВ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 22 л. Гр. Глазовск. у., Афанасьевск. в., д. Шабролуцкой; — Г. В. С. г. Ачинска. Наруш. караульн. служ., лиш. св. 6 м. Исп. 13 сент. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.