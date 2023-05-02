Подварский Терентий Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Подварский
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 550
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15458. подварскій, терентій лаврентьевъ. К. Ахтырск. у., в. и сл. Кириковки, 28 л.; — У. Чл. О. С., по Ахтыр. у., 3 п. 1701 М. и 977 У., по сов. съ приг. сего У. Чл., отъ 10 и 16 Нояб. 908 г., тюр. 1½ г. Исп. 3 Дек. 908. | 908 23694 170 М. | 907 34805 172 М.
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