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Арапов Михаил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арапов
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
22 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
12858. АРАПОВ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 23 л. Гр. Усольск. у., Чермозск. в. и з.; — Р. В. Т. г. Саратова. Дезерт., лиш. св. 12 л., с зач. 4 м. и 3 д. пр. з. Исп. 22 апр. 920.

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