Милютина Пелагея Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Милютина
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84959. МИЛЮТИНА, ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛЬева, 21 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Курск. у., Старковск. в., д. Лукиной; — Г. С. 2 уч. г. Курска, 27 Мая 911, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Іюня 911. | 910 150656 1649 У., по сов. съ приг., нанеч. въ 910 г. № 8941.
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