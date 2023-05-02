Бендер Меер Шимков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бендер
- Имя
- Меер
- Отчество
- Шимков
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100859. БЕНДЕРЪ, МЕЕРЪ ШИмКОВЪ (Горшковъ), 20 л. Мщ. п. Рожаны, гм. Селюнь, Маков. у.; — Ломжинск. О. С., 27 Апр. 911, 133, 140 и 1642 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 911 г. № 15814, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 81101 и въ 909 г. № 98819, тюр. 5½ г. Исп. 15 Іюня 911.
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