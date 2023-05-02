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Фомин Дмитрий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Дмитрий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
05 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
7730. ФОМИН, ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 22 л., Гр. Рязанск. г., Спасск. у., Укарск. в., д. Б. Пирогово,; Н. С. Николаевск, уч. г. Москвы. Кража, прин. раб, 6 м., Исп. 5 авг. 919.

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