Фомин Дмитрий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7730. ФОМИН, ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 22 л., Гр. Рязанск. г., Спасск. у., Укарск. в., д. Б. Пирогово,; Н. С. Николаевск, уч. г. Москвы. Кража, прин. раб, 6 м., Исп. 5 авг. 919.
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