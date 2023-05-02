Бойков Петр Евстратов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Евстратов
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37799. БОЙКОВЪ, ПЕТРЪ ЕВСТРАТОВЪ. К. Устюжн. у., Маловосновск. в., д. Погорѣловой, 22 л., рд. въ г. Устюжнѣ; — Г. С. г. Боровичъ, 16, 169 и 1 ч. 177 М., тюр. 4 м. Исп. 14 Апр. 905.
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