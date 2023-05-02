Боровецкий Станислав Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боровецкий
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130252. БОРОВЕЦКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Ивановъ. К. Пинчов. у., гм. Хробержъ, д. Загае-Страдовске, 37 л.; — М. Съѣзд. 2 окр. Кѣлецк. г. 22 Сент. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 19 Окт. 909.
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