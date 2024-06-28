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Басалык Осип Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Басалык
Имя
Осип
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
__ июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
45135. БАСАЛЫКЪ, ОСИПЪ СЕМЕНОВЪ. К. Луцк. у., Городковск. в., с. Куколъ, 70 л.; — М. С. 3 уч. Луцк. окр., 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. въ Іюнѣ 905.

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