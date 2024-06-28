Басалык Осип Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Басалык
- Имя
- Осип
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45135. БАСАЛЫКЪ, ОСИПЪ СЕМЕНОВЪ. К. Луцк. у., Городковск. в., с. Куколъ, 70 л.; — М. С. 3 уч. Луцк. окр., 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. въ Іюнѣ 905.
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