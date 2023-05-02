Бардинов Василий Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБардинов Василий Арсеньевич

Бардинов Василий Арсеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бардинов
Имя
Василий
Отчество
Арсеньевич
Дата исполнения приговора
14 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
1491. Бардинов Василий Арсеньевич, 17 л., Тверск. г., Ржевск. у., Степуринск. в., д. Никулино. Н. С. 10 р. Ржевск. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. 4 м. П. в. з. с. 14 апр. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close