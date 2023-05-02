Панин Иван Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27452. ПАНИН, ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 51 г. Гр. Мещанск. у., Шелковск. в., д. Жарлина; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляция, пр. р. 8 м. Осужд. 20 нояб. 920.
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