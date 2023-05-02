Грудзинский Андрей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грудзинский
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100761. ГРУДЗИНСКІЙ, АНДРЕЙ МИХАЙЛОВЪ, К. Ленчицк. у., гм. Лесмержъ, 22 л.; — Могилев. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. въ Апр. 909. 908 83383 169 М. | 902 30478 169 М. | 905 86919 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 78157 И 905 г. № 46310. Справ., напеч. въ 903 г. № 21190 и 902 г. № 95581 счит. недѣйствит. 903 63073 169 М.
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