Шишков Павел Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шишков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 528
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156198. ШИШКОВЪ, ПАВЕЛЪ ВАСИЛЬевъ. Сс.-пос. Верхолен. у., Тутурск. в., д. Орловской, 65 л., рд. Калязин. у., въ д. Большагахъ; — М. С. 4 уч. Балаган. у. 6 Окт. 909, 13, 4 п. 170 и 172 М., тюр. 10 м. Исп. 6 Окт. 909. | 904 58623 1654¹ У. и У. о сс. | 18 Іюля 95 г. Нижнеудинск.-Балаганск. О. С., Заводск. раб. 1 г. | 93 111679 1615 У.
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