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Зорин Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зорин
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
15287. ЗОРИН, АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 24 л. Гр. Зубцовск. у., Дорожаевск. в., с. Хлопково-Городшце; — Р. Т. г. Москвы. Спекул., лиш. св. 5 л. Исп. 13 дек. 920.

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