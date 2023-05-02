Тимофеев Николай Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32029. Тимофеевъ, Николай Павловъ. К. Дмитров. у., Богословск. в., с. Костина, 19 л., рд. въ г. Кизиль-Арватѣ, Закаспійск. обл.; — Москов. О. С., 2 п. 134, 135, 140, 1 ч. 1655 и 7 п. 1659 У., тюр. 6 м. Исп. 10 Дек. 908. | 907 36241 169 М. | 905 17615 169 М. | 906 39742 172 М. | 904 75526 169 М.
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