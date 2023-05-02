Морозов Игнатий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Игнатий Ильич

Морозов Игнатий Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Игнатий
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
06 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
26896. МОРОЗОВ, ИГНАТИЙ ИЛЬИЧ, 39 л. Гр. Велижск. у., Ильинск. в., д. Загостино; — Н. С. 9 уч. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 26 д. пр. з. Исп. 6 февр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.