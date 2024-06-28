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Глонь Леонтий Акимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глонь
Имя
Леонтий
Отчество
Акимов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
46081. ГЛОНЬ, ЛЕОНТІЙ АКИМОВЪ. К. Сквирск. у., Корненск. в., с. Королевки, 26 л.; — Бердичев. С. М. С., 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 31 Мая 905.

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