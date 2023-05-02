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Рощупкин Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рощупкин
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
11175. Рощупкин Иван Иванович, 48 л., Новохоперск. у., Архангельск. в., с. Рамони. Воронежск. Г. С. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20 нояб. 926.

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