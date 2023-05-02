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Пекеров Иось Липов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пекеров
Имя
Иось
Отчество
Липов
Дата исполнения приговора
24 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
34465. ПЕКЕРОВЪ, ІОСЬ ЛИПОВЪ. Землед. кол. Абизовки, Коротнянск. в., Балтск. у., 16 л., рд. въ г. Одессѣ; — Одесск. О. С. (въ 3 р.), 3 ч. 1655 и 1659¹ У., тюр. 8 м. Исп. 24 Февр. 905. | 903 42675 169 М.

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