Астрошаб Яков Викторович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Астрошаб
- Имя
- Яков
- Отчество
- Викторович
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1111. Астрошаб Яков Викторович, 26 л., рд. в г. Витебске. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 1 ч. 58, 63, 2 ч. 128, лиш. св. 3 г. 4 м. П. в. з. с. 4 февр. 926.
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