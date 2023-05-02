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Рябов Андрей Леонтьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рябов
Имя
Андрей
Отчество
Леонтьев
Дата исполнения приговора
18 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 300
Источник
Скан
Оригинальная запись
87030. РЯБОВЪ, АНДРЕЙ ЛЕОНТЬЕВЪ, 29 л. К. Вельск. у., Березниковск. в., с. Букатовки; — 29 Марта 911, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 18 Мая 911. | 901 43820 169 М.

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