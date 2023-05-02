Гловацкая Мария
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гловацкая
- Имя
- Мария
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46075. ГЛОВАЦКАЯ, МАРІЯ (внѣбр.). К. Бѣлгорайск. у., гм. и с. Бища, 20 л.; — М. С. г. Бѣлгорая, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Іюня, счит. ср. съ 30 Мая 905.
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