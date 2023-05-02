Щеголева Анна Тимофеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щеголева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Тимофеевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8390. ЩЕГОЛЕВА, АННА ТИМОФЕЕВНА, 36 л. Гр. Белозерск. у., Кемск. в., д. Носовой; - Н. С. 10 уч. Белозерск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амнист. от нак. освоб.
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