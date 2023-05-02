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Андреев Семен

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Семен
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
210. АНДРЕЕВ, СЕМЕН, 28 л. Гр. Осташковск. у., Киселевск. в., д. Татаринова; — Н. С. 3 уч. Мало-Вишерск. у. Кража, лиш. св. 6 м., амнист. 1 мая 919 г. нак. сокр. до 3 м. Исп. 12 дек. 919.

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