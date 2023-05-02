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Николаев Василий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
22 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
5124. Николаев Василий Андреевич, 19 л. Гр Переяславск. у. Половецк. в., д. Скоморохова;— Н. С. 3 уч. г. Самары. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 22 июля 919.

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