Одинцов Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Одинцов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27305. ОДИНЦОВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 45 л. Гр. Кадниковск. у., Рубежск. в.; — Н. С. 9 уч. Кадниковск. у. Неуплата налог., лиш. св. 5 л. Осужд. 26 мая 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.