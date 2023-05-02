Бухтиярова Ефимия Сысоева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бухтиярова
- Имя
- Ефимия
- Отчество
- Сысоева
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45520. БУХТІЯРОВА, ЕФИМІЯ СЫСОЕВА. Мщ. г. Верхнеуральска, 40 л., рд. въ с. Воробьевкѣ, Рошинск. в., Малоархангельск. у.; — Г. С. г. Верхнеуральска, 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 28 Апр. 905.
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