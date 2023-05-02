Мезинцев Петр Назарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мезинцев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Назарович
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17139. МЕЗИНЦЕВ, ПЕТР НАЗАРОВИЧ, 16 л. Гр. Челябинск. у., Сосновск. в. и пос.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 15 д. пр. з. Исп. 13 сент. 920.
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