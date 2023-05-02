Безпрозванный Авраам Ицков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безпрозванный
- Имя
- Авраам
- Отчество
- Ицков
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100834. бЕЗПРОЗВАННЫЙ, АВРААМЪ Ицковъ, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Игнатовки, Бѣлогородск. в., Кіевск. у., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. О. С., 9 Іюня 911, 114 и 2 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 19 Іюля 911. | 24 Марта 906 г. Варшав. Воен. С., 3 ч. 309, 1647 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 5 л.
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