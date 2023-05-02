Гулевич Илья Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гулевич
- Имя
- Илья
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18258. Гулевичъ, илья Яковлевъ (онъ же Ефимовъ), 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Гомельск. у., Покоцк. в., д. Несимковской Рудни; — Минск. О. С., 30 Нояб. 910, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. Могилев. О. С. отъ 6 Нояб. 910 г. (1ч. 1647 У., арест. отд. 2 г.), арест. отд. 3 г. Исп. 19 Янв. 911, счит. ср. съ 30 Нояб. 910. | 17 Апр. 909 г. Врем. Воен. С. въ г. Бобруйскѣ, 1 ч. 1653 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м.
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