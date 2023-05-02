Алексеев Николай Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44794. АЛЕКСѢЕВЪ, НИКОЛАЙ АЛЕКСѢевъ. К. Цивильск. у. и в., д. Байдушева, 20 л.; — Казанск. О. С. (въ 3 р.), 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 26 Апр. 905. | 904 47345 169 М. | 904 262 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.