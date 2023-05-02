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Алексеев Николай Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Николай
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
44794. АЛЕКСѢЕВЪ, НИКОЛАЙ АЛЕКСѢевъ. К. Цивильск. у. и в., д. Байдушева, 20 л.; — Казанск. О. С. (въ 3 р.), 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 26 Апр. 905. | 904 47345 169 М. | 904 262 169 М.

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