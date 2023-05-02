Мулин Егор Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мулин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26972. МУЛИН, ЕГОР СТЕПАНОВИЧ, 63 л. Гр. Демянск. у., Костьковск. в., д. Ольховцы; — Н. С. 1 уч. Демянск. у. Конокрадство, лиш. св. 8 л. Исп. 17 июня 920.
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